Altında kritik gün

Ons altın haftaya 2.387 dolar seviyesinde başladıktan sonra hafta içinde 2.351 dolar seviyesine kadar geriledi.

Dünü 2.429 – 2.462 dolar aralığında geçiren ons altın yeni günde sabah 08.53’te 2.464 dolar seviyesinde yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor.

Ağustos ayına pozitif başlangıç yapan ons altın, bu seyrini korumaya çalışıyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altın ve dolar kurunda görülen yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.

Dünü 2.580 – 2.617 lira aralığında geçiren gram altın, haftanın son işlem gününde aynı saat diliminde 2.628 seviyesinde bulunuyor.

Temmuz aynın pozitif bölgede tamamlayan gram altın 8 Temmuzda 2.469 seviyesinde tepki alımı başlattıktan sonra 17 Temmuz’da 2.643 liraya yükselerek rekor tazeledi.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Bu hafta ABD tarafında açıklanan veriler altın tarafında yüksek volatilite oluşturdu.

31 Temmuz Çarşamba günü piyasalar Fed faiz kararı toplantısı kilitlendi. Fed beklentilere paralel şekilde faizleri 23 senenin en yüksek seviyesi olan 5,00 5,25 aralığında bıraktı.

Toplantının hemen ardından açıklama yapan Fed Başkanı Powell, enflasyonun iyiye işaret ettiğini söyleyerek, yakın zamanda faiz indirimin masada olabileceğini söyledi.

Dün ABD tarafından işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi piyasaların odağındaydı. İşsizlik maaşı başvuruları 245 bin beklentilerin üzerinde açıklandı

Bugün ise ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Bu veri ABD ekonomisi tarafında hareketlilik yaratabilir.