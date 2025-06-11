Altında kritik gün yarın. Piyasaların gözü kulağı orada. Alacak ve satacakları ilgilendiriyor

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı, ancak piyasalarda tansiyon yüksek. Ons altın 3.339 dolar civarında işlem görürken, gram altın 4.202 TL’ye ulaştı.

Çeyrek altın 6.767 TL, yarım altın 13.493 TL, cumhuriyet altını ise 27.392 TL’den alıcı buluyor. Yatırımcılar, yarınki ABD uzun vadeli tahvil ihalesi ve Londra’da yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmelerine odaklandı. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının yönünü belirleyecek.

DİRENÇ SEVİYESİ

Teknik analizlerde ons altın için 3.300 dolar destek seviyesi kritik. Bu seviyenin altına sarkma olursa 3.250 dolar bandı gündeme gelebilir. Yükselişte ise 3.350 dolar ilk direnç. Uzmanlar, fiyatların bu aralıkta yatay seyredebileceğini, ancak makro verilerin yönü netleştireceğini belirtiyor.

Geçen hafta değer kaybeden ons altında doji formasyonu dikkat çekiyor. Açılış ve kapanış fiyatlarının yakın olması, alıcı ve satıcılar arasındaki kararsızlığı yansıtıyor. Bu formasyon, piyasada yön arayışının sinyali.

ABD ÇİN İLE GÖRÜŞECEK

ABD ile Çin arasındaki görüşmeler, nadir toprak elementleri ve ticaret açığını kapsıyor. Yumuşama sinyalleri risk iştahını artırırken, küresel belirsizlikler altın talebini canlı tutuyor.

Küresel merkez bankaları altın rezervlerini artırıyor. Çin Merkez Bankası, Mayıs’ta da alıma devam ederek yedi ay üst üste rezerv büyüttü. Bu, altının güvenli liman özelliğini pekiştiriyor.

Altın yatırımcıları, teknik seviyeleri ve makro gelişmeleri izliyor. ABD tahvil ihalesinin faiz oranları üzerindeki etkisi ve ticaret görüşmelerinin sonucu, piyasalarda hareketlilik yaratabilir. Altın, belirsizlik ortamında cazibesini koruyor.