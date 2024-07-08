Altında kritik hafta

Geçtiğimiz haftayı karışık seyirde tamamlayan altın fiyatları yeni günde kısmi gevşemeler yaşıyor.
Geçtiğimiz haftanın son işlem günün 2.347 – 2.393 lira aralığında geçiren ons altın, günü 2.391 seviyesinde geride bıraktı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise 09.08’de 2.382 lira seviyesinde bulunuyor.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Gram altın, ons altında görülen gevşeme ve dolar kurunda kısmi yükselişin etkisiyle, karışık bir seyir sergiliyor.
Dünü 2.466 – 2.508 aralığında geçiren gram altın, günü 2.509 seviyesinde geride bıraktı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise aynı saat diliminde 2.502 lira seviyesinde karışık bir seyir sergiliyor.
MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER
Küresel piyasalarda açıklanan makro ekonomik gelişmeler para piyasaları ve emtialar üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarım dışı istihdam verisi takip edildi.
Tarım dışı istihdam verisi 206 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı yüzde 4.1 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Dolar tarafında karışık seyre neden olan bu veriler değerli metallerde de karışık seyri gündeme getirdi.
Bu hafta ise ABD tarafında enflasyon rakamları ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Bu veriler dolar tarafında etkili olacağından, piyasalarda da hareketlenmeler görülebilir. Bugün ise gündem veri akışı bakımından daha sakin.
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