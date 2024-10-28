Altında makas açıldıkça açıldı

Bir yanda artan jeopolitik gelişmeler diğer yanda ise merkez bankaların faiz karmaşası...Amerika'daki Başkanlık seçimleri iç piyasadaki 3 Bin 500 dolarlık fark talebi etkiliyor. Hal böyle olunca da resmi piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas açılıyor. Resmi piyasada tabelalar altının gram fiyatını 3 bin 10 lira gösterirken, Kapalıçarşı'da ise makas 137 lira açık. Kapılıçarşı'da tabelalara, gram altını 3 bin 147 lira gösteriyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar hem iç hem de dış piyasaya hakim olmaya çalışıyor. İşte bu çerçevede gram altın güne 3 bin 10 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 490 liradan fiyatlandı

* Gram altın satış fiyatı: 3.009,9300 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.921,5800 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.843,58 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.417,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.626,9600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.942,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.735,2500 dolar

Kapalıçarşı'da canlı altın piyasasında ise resmi piyasaya göre farklılık vardı. Hem de o fark gram altında 137 lira olarak kayıtlara geçti. İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları...