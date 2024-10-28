Altında makas açıldıkça açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Altında makas açıldıkça açıldı

Altın yeni haftaya nasıl girdi...Yatırımcıların güvenli limanı altın son durum ne? Çeyrek altın kaç liradan fiyatlandı?

Bir yanda artan jeopolitik gelişmeler diğer yanda ise merkez bankaların faiz karmaşası...Amerika'daki Başkanlık seçimleri iç piyasadaki 3 Bin 500 dolarlık fark talebi etkiliyor. Hal böyle olunca da resmi piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas açılıyor. Resmi piyasada tabelalar altının gram fiyatını 3 bin 10 lira gösterirken, Kapalıçarşı'da ise makas 137 lira açık. Kapılıçarşı'da tabelalara, gram altını 3 bin 147 lira gösteriyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar hem iç hem de dış piyasaya hakim olmaya çalışıyor. İşte bu çerçevede gram altın güne 3 bin 10 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 490 liradan fiyatlandı

* Gram altın satış fiyatı: 3.009,9300 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.921,5800 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.843,58 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.417,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.626,9600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.942,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.735,2500 dolar

Kapalıçarşı'da canlı altın piyasasında ise resmi piyasaya göre farklılık vardı. Hem de o fark gram altında 137 lira olarak kayıtlara geçti. İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları...altin-pazartesi.jpg

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