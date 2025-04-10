Altında rekor üstünde rekor! Tarihi zirveye ulaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altında rekor üstünde rekor! Tarihi zirveye ulaştı

ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşının yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesiyle altının ons fiyatı 3 bin 174 doları aştı.

Herkes tarafından güvenli liman olarak adlandırılan altın, son dönemde ABD ve Çin arasındaki gerilimin artması ve dolardaki düşüşün de etkisiyle yatırımcıların cazibe noktası haline geldi.

3 BİN 174,74 DOLARA ULAŞTI

Bugün altının ons fiyatı yüzde 2,8 oranla yükselişle 3 bin 174,74 dolara ulaşarak kendi rekorunu tazeledi. Altının ons fiyatı dün de yaklaşık yüzde 3 oranda artış göstermişti. Ons fiyatı son 12 ayda yüzde 36 ve bu yıl yüzde 20'den fazla yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu.

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