Altında rekor üstüne rekor! İşte güncel fiyatlar...

Gram altın ve ons altın yeni güne de rekorla başladı. Altında yeni zirve seviyeler görülürken küresel ekonomiye dair belirsizlikler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ons altın, gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altında yaşanan gelişmeler ve son durum...

ALTINDA YENİ REKOR

Gram altında en yüksek 5170 TL seviyesi, en düşük 5114 TL seviyesi görüldü. Gram altın sabah saat 07.07 itibarıyla 5168 TL seviyelerinde seyrediyordu.

Ons altında ise en yüksek 3867 dolar seviyesi, en düşük 3825 dolar seviyesi görüldü. Ons altın sabah saat 07.22 itibarıyla 3864 dolar seviyelerinde seyrediyordu.

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de başta ABD olmak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. ABD’de hükümetin kapanması riski de altını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

30 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.18 itibarıyla 3862 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.03 itibarıyla 5167 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.04 itibarıyla 8.448 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.04 itibarıyla 16.897 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.19 itibarıyla 35.409 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 86.021 TL seviyesinde.