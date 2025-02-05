Altında rekor üstüne rekor kırılıyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altında rekor üstüne rekor kırılıyor!

Altın fiyatlarında ticaret savaşı endişesiyle hareketlilik arttı. Gram altın, hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle ciddi yükseliş gösterdi. Böylece altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırmaya devam etti.

Altın yatırımcıları son iki haftadır gerçek anlamda altın günlerini yaşıyorlar. Hemen hemen her gün rekor üstüne rekor kıran altın bugün de rekor kırdı.

ABD'nin ticaret savaşlarını başlatacak hamlesi olan ek gümrük vergilerine yönelik harekete geçmesi altını güçlü kılmaya devam ediyor.

Yeni vergilere karşılık Pekin'in misillemelerinin ardından ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı çıkacağı korkusuyla rekorlar kırmaya devam ediyor.

Ayrıca Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamaları da tepki çekti. Ateşkese rağmen ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve "oraya sahip olacağını" söyleyerek Filistin halkının başka bir yerde yaşaması gerektiği fikrini desteklemeye devam etti. Böylece altın gerilimden beslenmiş oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2844 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2839 dolar, en yüksek de 2858 dolar oldu. Şu sıralar 2857 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3286 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3282 lira, en yüksek de 3305 lirayı gördü. Şu sıralar 33023 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3281 liradan alınırken 3326 liradan satılıyor.

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