Altında son durum 03-10-2024

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle beraber altın fiyatlarında bu hafta karışık bir seyir görüldü. Yeni gündeyse altın fiyatlarında yatay bir seyrin oldu görülüyor.

Dünü 2641 2663 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2657 dolar seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında 09.44’te 2655 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons altındaki yatay seyrin etkisiyle yeni günde sessiz bir bekleyiş içerisinde bulunuyor. Bu hafta içerisinde dalgalı bir seyir sergileyen gram altın yeni günde ise sakin bir bant üzerinde hareketleniyor.

Dünü 2905 - 2930 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2921 liradan geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2921 lirada yatay bant üzerinde bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı ve resmi altın fiyatları arasındaki makas devam ediyor aradaki farkın 167 liraya bulduğu süreçte tabelalar her gün yerinden oynuyor Kapalı Çarşı'da gram altın 3088 lira iken resmi rakamlarda ise 2920 liradan satışa sunuluyor.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatlarında yüksek volotilitre görülüyor. Dün küresel piyasalarda ABD tarafında öncü tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Bu veri 143.000 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Cuma günü açıklanacak olan asıl tarım dışı istihdam verisinin öncüsü niteliğinde olan bu veri ABD'deki istihdam piyasasına dair sinyaller verebilir. Küresel piyasalarda açıklanacak olan makro ekonomik gelişmeler piyasalar üzerinde etkili olabilir.

BU HABERDE YERALAN İFADELER YATIRIM TAVSİTESİ DEĞİLDİR.