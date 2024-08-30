Altında son durum

Hafta başından bu yana karışık seyir sergileyen ons atın yeni günde de karışık seyrine devam ediyor.

Haftayı 2.493 – 2.539 dolar aralığında geçiren ons atın haftayı karışık seyirde geride bıraktı.

Dünü 2.503 – 2.29 aralığında geçiren ons altın günü 2.521 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah seansında 08.45’te 2.515 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki karışık seyrin etkisiyle dalgalı bir seyir sergiliyor.

Dünü 2.742 – 2770 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2.759 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2.752 lirada hareketleniyor.

Ağustos ayının sonu gelirken, gram altında rekor üstüne rekor kırıldığını görülüyor. 27 Ağustos’ta 2.789 lira seviyesini görerek resmi rakamlarda rekor kıran gram altın, Kapalıçarşı’da ise 2.830 lira seviyesine kadar yükseldi.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD kanadında büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi resesyon endişelerinin aksine yüzde 3,00’lük büyüme gösterdi.

Aynı zamanda işsizlik haklarında yararlanma başvuruları takip edildi. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları 231 bin olarak açıklandı.

Bugün ise kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek. Bu veri ABD’de ki enflasyon rakamlarına ilişkin sinyaller verebilir. k meydana getirebilir. Dolarda görülecek hareketlenmeler, altın tarafında da oynaklık oluşturabilir.

4 SAATLİK ONS ALTIN GRAFİĞİ

4 SAATLİK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

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