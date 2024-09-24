Altında son durum 24-09-2024

Merkez Bankalarının faiz kararlarının açıklandığı haftada rekor tazeleyen altın fiyatları yeni hafta daha sakin bir seyir sergiliyor. Altının onsu, yeni haftanın ikinci işlem gününde sakin bir seyir sergiliyor.

Haftanın ilk işlem gününü 2613 – 2634 aralığında geçiren ons altın günü 2627 dolar seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında 09.07’de 2628 dolar seviyesinde hareketleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurundaki yükseliş ve ons altındaki sakin seyrin etkisiyle yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altın, bu seyrini yeni haftaya taşıdı. Gram altındaki yükseliş durdurulamayacak kadar hızlandı. Analistlerin 3000 liralık sene sonu tahminine yaklaşıldı.

Dünü 2858 – 2892 lira aralığında geçiren gram altın günü 2882 liradan kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2886 lirada yukarı yönlü hareketleniyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’daki altın fiyatları ve resmi altın fiyatları arasında uçurum oldu. Kapalıçarşı’da yer yerinden oynarken, resmi rakamlarla aradaki fark 83 liraya ulaştı.

Kapalıçarşı’daki altın fiyatlarına ulaşmak artık imkansız oldu. Faiz kararlarının etkisiyle yükselen altın fiyatları 3000 liraya dayandı. Yatırımcılar jeopolitik risklere karşın güvenli limanlara yöneldi. artan talebin etkisiyle de yükselişler hız kazandı.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları…

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Jeopolitik gelişmeler ve makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yüksek hareketlenmeler görülüyor.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankalarının faiz kararlarının etkisiyle volatil seyir seyreden altın fiyatları yeni haftada da bu seyrini sürdürdü.

Piyasalarda Fed’in 50 baz puanlık faiz indirim beklentisi altın fiyatlarında rekorları peş peşe getirdi. Fed beklentilere paralele olarak faizleri 50 baz puan indirdi. Bu hafta ABD tarafında büyüme rakamları takip edilecekken Fed Başkanı Powell’ın konuşması ise piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Gelecek olan haber akışları piyasalarda hareketlilik meydana getirebilir.

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