Altında son durum

Geçtiğimiz hafta başlayan yükseliş trendi bu haftada da etkisini sürdürdü. 20 Ağustos’ta 2.532 dolar seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekora imza atan altının onsu yeni günde de bu seyrine devam etti.

Hafta başına 2.489 dolardan başlayan ons altın 2.506 seviyesine kadar ulaştıktan sonra hafta içinde 2.471 dolar seviyesine kadar geriledi.

Dünü 2.496 – 2.471 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 2.495 dolardan geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah 09.20’de 2.504 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurunda yatay seyir ve ons altındaki yükselişin etkisiyle kısmi yükselişler yaşıyor. Haftaya 2.726 liradan başlayan gram altın, hafta içinde 2,740 lira seviyesini gördükten sonra 2.696 lira seviyesine kadar geriledi.

Dünü 2.696 - 2.735 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2.725 liradan geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2.739 lirada yukarı yönlü hareketleniyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞEMELER

Küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler para piyasaları ve emtialar üzerinde etkili oluyor.

Bu hafta ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Tarım dışı istihdam verisinin 164 bin olarak açıklanması bekleniyor. Bu veri ABD’nin istihdam piyasasına yönelik sinyaller verebilir. Gelecek olan haber akışları piyasalarda hareketlilik meydana getirebilir.

4 SAATLİK ONS ALTIN GRAFİĞİ

4 SAATLİK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

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