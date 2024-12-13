Altında son durum ne? Gram altın yeni güne nasıl başladı

Jeopolitik gelişmeler uluslararası piyasaları etkiliyor. Dövizdeki dalgalanmalar, altın piyasalarını da etkiliyor. Ons altın uluslararası piyasalarda ne kadar oldu. Gram ve çeyrek altın güne nasıl başladı. İşte haftanın son iş gününde altın piyasasındaki son durum...

13 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları

**Gram Altın:3.021 TL

**Çeyrek Altın: 5.008 TL

**Yarım Altın: 10.016 TL

**Tam Altın: 19.899 TL

**Cumhuriyet Altını:19.955 TL

**Ata Altın: 20.631 TL

**Ons Altın: 2.687 Dolar

Altın fiyatları böyle...Peki ekonomistler altındaki dalgalanmaları nasıl yorumluyor. Güvenli liman altında arayışlar sürerken, yıl sonuna kadar değer kazanabileceği görüşü ağır basıyor.

Altına yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?

Ekonomistlere göre altındaki bu dalgalanmalar, küresel ekonomik gelişmelerin yarattığı güvenli liman arayışıyla yakından ilişkili. Altının yıl sonuna kadar daha da değer kazanabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, döviz kurlarındaki oynaklık ve merkez bankalarının faiz kararlarının önümüzdeki süreçte altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NASIL?

Gram altın Kapalıçarşı'da 3.067 liradan fiyatlanırken, Çeyrek altının fiyatı ise 5.006 liradan işlem görüyor.