Altında son durum ne? İşte güncel fiyatlar... (31 Ocak 2025)

Kaynak: AA
Altında son durum ne? İşte güncel fiyatlar... (31 Ocak 2025)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 205 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 205 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 195 bin, en yüksek 3 milyon 228 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 artışla 3 milyon 205 bin lira oldu.

altinn.jpgStandart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 192 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 416 milyon 632 bin 453,12 lira, işlem miktarı ise 1064,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 472 milyon 376 bin 653,12 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Anadolubank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.192.000,002.770,00
En Düşük3.195.000,002.789,50
En Yüksek3.228.000,002.802,00
Kapanış3.205.000,002.802,00
Ağırlıklı Ortalama3.208.473,892.795,01
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.416.632.453,12
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.064,75
Toplam İşlem Adedi48

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Altında son durum ne? İşte güncel fiyatlar... (31 Ocak 2025)
Altında son durum ne? İşte güncel fiyatlar... (31 Ocak 2025)