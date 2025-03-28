Altında üst üste tarihi yükseliş! 17.kez rekor tazeledi

Altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Daha önce de üst üste rekorlar kırarak yatırımcısını sevindiren altın bir kez daha tarihi yükselişini gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı otomobil ithalatına yönelik yüzde 25 vergi kararı bu konuda yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi ve altın fiyatlarında rekor kırılmasına sebep oldu.

Altın, Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şu anda (09:10) ise altının gramı 3 bin 767 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ DURMUYOR!

Yeni yılın ilk gününe 2.620 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, yılın başından bu yana 440 dolar değer kazandı ve 2025 yılı içinde 17. kez rekor tazeledi. Analistler, bu yükselişin arkasında üç temel faktör olduğunu belirtiyor:

ABD'nin Gümrük Tarifeleri Politikası: Trump yönetiminin gümrük vergilerini artırma kararı, yatırımcıların risk algısını yükseltti.

Jeopolitik Gerilimler ve Küresel Belirsizlik: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Orta Doğu’daki gerilimler ve Rusya'nın enerji piyasalarındaki hamleleri, altına olan talebi artırıyor.

Merkez Bankalarının Altın Rezervlerini Artırması: Çin ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülke, ekonomik belirsizliklere karşı altın stoklarını güçlendiriyor.

TRUMP ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Trump’ın ikinci kez göreve gelmesiyle birlikte piyasalardaki risk faktörleri de artmış durumda. Uzmanlar, Trump’ın agresif ticaret politikalarının küresel düzende daha büyük dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor. Ekonomistlere göre, bu süreçte yatırımcıların altına yönelmesi, piyasada yeni rekor seviyelerin görülmesine neden olabilir.

Altın fiyatlarının gelecekteki seyri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları ve küresel ekonomik gelişmelerle şekillenecek. Analistler, altındaki yükseliş trendinin devam edebileceğini ancak kısa vadede dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtiyor.