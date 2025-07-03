Altında yatırımcının gözdesi değişecek! İslam Memiş sinyali verdi...

Ülkeler arasında zaman zaman yükselen gerilimden altın piyasası da etkileniyor. Son dönemlerde yatırımcılar internet üzerinden altının son durumuna ilişkin aramalarını sıklaştırmış durumda. Altındaki dalgalanma birikimini bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşları da tedirgin ediyor. Bu kapsamda yorumlarıyla ön plana çıkan isimlerden biri olan İslam Memiş yatırımcılara kritik uyarılar da bulundu.

İslam Memiş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada altın ve gümüşte yaşanan fiyat hareketliliğine dikkat çekti. Yaşanan fiyat hareketliliğinin üçüncü dalış olduğuna dikkat çeken ünlü isim bu sürecin sona erdiğini açıklarken altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde yatırımcılar için yeni alım fırsatlarının da sinyallerini verdi.

Serbest piyasada gram altının fiyatı bir gün içerisinde 100 TL artış yaşayarak 4185 TL’den 4288 TL’ye kadar yükseldi bu hızlı ivme artışını değerlendirerek alım yapan yatırımcıların doğru zamanda hareket ettiğini vurgulayan memiş kısa vadeli kar satışlarının gelebileceğini ancak düşüşlerin kalıcı olmayacağını da belirtti.

Memiş'in ifade ettiğine göre; gram altın ile ons altın arasındaki korelasyon zayıflamaya başladı. Uzman, yılın son çeyreğinde ons altının 3.000 dolar altına inebileceğini öngörse de bunun gram altına olumsuz yansımayacak.

Öte yandan, ons gümüş için ilk hedefin 40 dolar, yıl sonu hedefinin ise 45 dolar olduğunu belirten Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram gümüşte ise ilk hedef 50 TL, yıl sonu hedefi ise 55 TL olarak öne çıktı. Nisan ayında altın/gümüş rasyosunun 106'dan 91'e gerilemesiyle yatırımcıların altından gümüşe geçerek kazanç sağladığına da dikkat çekti