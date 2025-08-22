Altında yeni dönem! Yatırımcılar dikkat. İslam Memiş açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile gerçekleştirdiği görüşmede, vatandaşların uzun süredir beklediği 0,25 ve yarım gram altın satışlarının yeniden gündeme alınacağın belirtti. Memiş, “Altın satışında yeni bir dönem başlıyor” diyerek gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

ALTIN SATIŞINDA YENİ DÖNEM

Kolye, küpe ve kelepçe gibi işçilikli altınlarda tüketicilerin sıkça mağdur edildiğine vurgu yaapn Memiş, atölyelerde altın dışında farklı madenlerin fazla kullanılması sebebiyle şikâyetlerin arttığını ifade etti. Memiş, yeni sistemle birlikte bu sürecin son bulacağını söyledi.

Yeni düzenlemeye göre, piyasaya sürülecek tüm işçilikli altınların üzerinde sertifika bulunacak. Bu belgede, üründe kullanılan taşın, yayın veya ek madenlerin gramajı net şekilde yazılacak.

YATIRIMCI DA ESNAF DA GÜVENDE OLACAK

Memiş, uygulamanın yalnızca tüketiciyi değil, kuyumcu esnafını da koruyacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Üzerinde kaç gram taş var, kaç gram yay var. Hepsi sertifika ile belgelenecek. Sektörde bütün ezberler bozulacak. Tüketici korunacak, kuyumcu esnafı korunacak. Bu tür haberlerle sektör artık muhatap olmayacak.

Yeni düzenleme ile birlikte kuyumculuk sektöründe güvenin artması, vatandaşların işçilikli altına olan ilgisinin de yeniden yükselmesi bekleniyor.”