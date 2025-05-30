Altında yükseliş devam ediyor!

Kaynak: AA
Altında yükseliş devam ediyor!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 164 bin 999 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 158 bin lira, en yüksek 4 milyon 164 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 164 bin 999 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 155 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 252 milyon 201 bin 84,61 lira, işlem miktarı ise 1.023,97 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 261 milyon 969 bin 247,59 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ile Urus Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.155.000,003.317,00
En Düşük4.158.000,003.306,00
En Yüksek4.164.999,003.325,00
Kapanış4.164.999,003.311,00
Ağırlıklı Ortalama4.160.269,153.311,33
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.252.201.084,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.023,97
Toplam İşlem Adedi33

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