Altında yükseliş dur durak bilmiyor! İşte altının gramında son rakam (11 Temmuz 2025)

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,39 kazançla 4 bin 283 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 4 bin 316 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 230 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 167 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 342 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Yükselişi yatırımcıyı şaşırttı...Analistlerden ters köşe altın tahmini!

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişeler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Öte yandan Fed yetkililerinden de faiz indirimi mesajları geldi.

Altın alımıyla ilgili önemli değişiklik!

Analistler, artan ticaret gerilimlerinin güvenli liman varlıklarına talebi artırmasıyla altının ons fiyatında yükselişlerin görüldüğünü belirterek, Fed üyelerinden gelen güvercin mesajların da altının ons fiyatını desteklediğini aktardı.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.