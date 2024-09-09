Altındağ’da eski eşinin kocasını pompalı tüfekle vuran şahıs kaçtı

Kaynak: İHA
Altındağ’da eski eşinin kocasını pompalı tüfekle vuran şahıs kaçtı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, eski eşinin yeni kocasını pompalı tüfekle yaralayan bir şahıs, olayın ardından kaçtı.

İddialara göre, eski eşinin evine gelen saldırgan, ağaç dallarının altına gizlenerek, Y.Y.'nin eşi Ramazan İşler'in evden çıkmasını bekledi. İşler evden çıktığında, şahıs pompalı tüfekle kalçasından vurdu ve olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan İşler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Kocamı vurdular diye bağırıyordu"

Olay sırasında sesleri duyarak evden çıkan Güllüşah İşler, önce köpeklerin vurulduğunu düşündüğünü, ancak gelininin "Kocamı vurdular" diye bağırdığını duyduğunu belirtti. İşler, olay yerinde oğlunu ve gelinini yerde bulduğunu ve ilk yardımı yaptıktan sonra ambulans çağırdığını söyledi.

"Bir kişi yerde yatıyordu, diğeri kaçıyordu"

Olay anında mahalledeki berberde bulunan Fırat Reis, silah seslerini duyduktan sonra olay yerine koştuğunu ifade etti. Reis, yerde yatan kişiyi gördüğünü ve diğer kişinin kaçtığını belirterek, yaralı kişinin kalça kısmından yaralandığını gördüğünü ve hemen ambulans ile polis çağırdığını söyledi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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