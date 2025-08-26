Altındağ’da trafikte kılıçlı ve bıçaklı saldırı! Bakan Yerlikaya’dan sert mesaj

Kaynak: DHA

Ankara’nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışması, kılıç ve bıçaklı saldırıya dönüştü. Görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte "yol verme" tartışmasında otomobilin önünü keserek, sürücüyü bıçakla yaralayan 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, trafikte "yol verme" nedeniyle tartıştıkları otomobilin sürücüsünün önünü kesen 4 kişi, kılıç ve bıçakla saldırdı. Sürücü bıçakla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 saldırganın kimliklerinin tespit edilerek yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir iş yeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

ankara.jpg

ankara1.jpg

ankara2.jpg

ankara3.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu açıklandı!
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu açıklandı!
İstanbul’un barajlarında korkutan tablo: Bir haftadaki düşüş rekor kırdı
İstanbul’un barajlarında korkutan tablo: Bir haftadaki düşüş rekor kırdı
Ekonomi sorularının karşısında dondu kaldı! Okan Bayülgen vatandaşın sorusuna cevap veremedi
Ekonomi sorularının karşısında dondu kaldı! Okan Bayülgen vatandaşın sorusuna cevap veremedi
Usta şair Can Yücel’e yakışır bir özel sayı
Usta şair Can Yücel’e yakışır bir özel sayı
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçelileri çok kızdıracak 3 Temmuz ve 2011-2011 sezonu sözleri!
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçelileri çok kızdıracak 3 Temmuz ve 2011-2011 sezonu sözleri!