YENİÇAĞ - Ankara / Şevket Gölük

Ankara'nın Altındağ ilçesinde saat 12.00 civarında meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza Altındağ ilçesine bağlı Dışkapı Köprüsü'nde meydan geldi. Yolcu minibüsü ticari minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savuran iki araç yakınlarda bulunan 4 araca daha çarptı. Kazada 6 kişi yaralandığı öğrenildi. Yaralılar tedavi için hastanelere kaldırıldı.

YOLCU MİNİBÜSÜ TİCARİ MİNİBÜSE ÇARPTI

Kaza, saat 12.00 sıralarında Altındağ'da yer alan Dışkapı Köprüsü’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.A.'nın kullandığı yolcu minibüsü, ticari minibüse çarptı. Savrulan iki araç daha sonra taksi, hafif ticari araç ve 2 otomobile çarptı.

Kazayi gören vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya karışan 6 araçta yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Hasar alan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı tekrar normale döndü.

Kazaya karışan sürücülerden S.P., "Trafik akışı durmuştu. Biz de durduk, durduğum an taksici bana vurdu. Ön tarafa doğru savruldum. Benim aracımın arka tarafı çöktü, ön tarafta da biraz hasar var. Aracımın kontrolünü kaybettiğim için ben de önümdeki arabaya çarptım. Kazanın ardından ambulans çağırdılar. Yaralılar hastaneye götürüldü. Bence minibüs sürücülerinde kusur var, öndekilerde suç yok" dedi.