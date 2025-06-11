Altından çok kazandırıyor! Zirve değişti. Aylar sonra bir ilk...

Son dönemlerde aylık getiri şampiyonu olan altın, mayıs ayında mevduat faizine geçiş yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri yüzde 1.8 ile mevduat faizlerinde gerçekleşti. Nisanda yüzde 8.54 reel getiri sağlayan külçe altın ise mayısta bu oranı yüzde 1.74’e düşürdü.

Öte yandan, mevduat faizlerinin yıllık enflasyondan arındırılmış reel getirisi ise yüzde 5.83 olarak kayıtlara geçti.

ALTININ ZİRVEDEKİ YERİ SON BULDU

Son bir yıldır hem aylık hem yıllık bazda yatırım araçları arasında altın, en yüksek reel getiriyi sağlayan isim olarak öne çıkıyordu.

Ancak mayıs ayı verileri, altının aylık getiri liderliğinin yerini mevduat faizine bıraktığını gösterdi. TÜİK’in yayımladığı rapora göre, nisanda TÜFE ile düzeltilmiş aylık yüzde 8.5 reel getiri sunan külçe altın, mayısta yüzde 1.74’e geriledi.

MEVDUAT FAİZİ MAYIS AYINDA ŞAMPİYON OLDU

Mayıs ayında reel getiri bakımından TÜFE bazında en yüksek oran yüzde 1.8 ile mevduat faizlerinde gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bazında ise mevduat faizi yüzde 0.86 reel getiri sağladı.

BORSA, YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Yatırım araçları içinde mayıs ayında en kötü performansı gösteren BIST 100 endeksi oldu. TÜFE bazında yüzde 1.53, Yİ-ÜFE bazında ise yüzde 2.44 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Dövizde ise dolar ve euro hafif pozitif reel getiriler sunarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) nispeten düşük ama pozitif getiri sağladı.

ALTIN, YATIRIMCILARIN FAVORİSİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Külçe altın, mayıs ayında üç aylık ve altı aylık dönemlerde yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Üç aylık bazda TÜFE ile düzeltilmiş getirisi yüzde 13, Yİ-ÜFE ile düzeltilmiş getirisi ise yüzde 12.83 olarak kayıtlara geçti. Altı aylık değerlendirmede ise bu oranlar sırasıyla yüzde 16.85 ve yüzde 19.84 olarak gerçekleşti.

YILLIK PERFORMANSTA ALTIN ZİRVEYİ BIRAKMADI

Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda külçe altın, TÜFE’ye göre yüzde 24.87, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 37.32 reel getiri ile yatırımcılarına en yüksek kazancı sundu. Böylece, yılın tamamında da altın yatırımcılar için en kârlı yatırım araçlarından biri olmayı sürdürdü.