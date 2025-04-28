Altından geri vites! Rekor üstüne rekor kırıyordu...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), haftanın ilk işlem gününde standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 100 bin liraya geriledi.

HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Altın piyasasında gün içinde 4 milyon 100 bin lira ile 4 milyon 145 bin lira arasında dalgalanan fiyatlar, yüzde 0,75'lik düşüşle haftaya düşüşle başladı. Cuma günü kapanışta 4 milyon 131 bin lira olan kilogram fiyatı, yeni haftaya değer kaybıyla giriş yaptı.

KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 3 milyar 355 milyon 887 bin 642,38 lira olurken, işlem gören miktar ise 821,11 kilogram olarak kaydedildi. Tüm kıymetli metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 707 milyon 225 bin 527,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar ise Altınbaş Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk ve NMGlobal Kıymetli Madenler oldu.