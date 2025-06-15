Altını olanlar dikkat: Tercihini bundan yana yapanlar kazançlı çıkacak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altını olanlar dikkat: Tercihini bundan yana yapanlar kazançlı çıkacak!

İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından meydana gelen gelişmeler altın piyasasını da kritik oranda etkiledi saldırının ardından hızla yükselen altın fiyatları tarihi denebilecek rakamlara ulaşmaya devam ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum…

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim bırakırken, altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Yatırımcılar da artan jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Altında yaşanan hareketlilik arama motorlarını da etkiledi.

En çok aranan sorulardan biri ''Altın kaç TL oldu?'' ve ''Altın fiyatları yükselmeye devam eder mi?'' soruları oldu.

İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar..

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış / satış: 4.343,74 TL / 4.346,38 TL

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ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış / satış: 3.428 dolar / 3.433 dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış / satış: 7.179,00 TL / 7.179,00TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış / satış: 14.357 TL / 14.357 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış / satış: 28.588 TL / 28.589 TL

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