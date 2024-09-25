Altını tutabilene aşk olsun. Her dakika yeni bir rekor

Altın him uluslararası piyasalarda hem de Kapalıçarşı'da rekor kırmaya başladı. Altının fiyatı neredeyse her dakika değişti. Ons altın 2 bin 670 doları gördü yeni bir rekora imza attı. Kapalıçarşı ile Resmi piyasada makas açıldı. Kapalıçarşıda 24 ayar gram altının fiyatı 3 bin 37 liraya görerek, tüm zamanların rekorunu kırdı.

ÇİN'İN YENİ HAMLELERİ ALTINI ATEŞLEDİ

Çin Merkez Bankası (PBoC), dün iç talepte süregelen zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün aşağı çektiği ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı.

PBoC'nin kararı ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın da daha fazla faiz indirimiyle ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin beklentilerinin artmasının ardından bugün altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) 2 bin 670,57 dolarla rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı rekor yeniledikten sonra yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Altınını onsu bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazanırken, analistler, altın talebinin sene başından bu yana devam eden merkez bankası alımları ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar sebebiyle güçlü kaldığını görüşünde.

Analistler, 100 seviyelerine kadar gerileyen dolar endeksinin ve düşen tahvil getirilerinin de altının alternatif maliyetini azaltarak yukarı yönlü hareketini desteklediğini ifade etti.

KAPALIÇARŞIDA ALTIN UÇTU

Kapalıçarşı'da ons altının yeni bir rekora imza atmasıyla birlikte tabelalar neredeyse her dakika değişti. Yön yukarıyı işaret etti.

Külçe altının gramı 3 bin 37 liraya kadar yükselip, tüm zamanların rekorunu kırdı. Çeyrek altın 5 bin liraya dayandı, tam altının fiyatı ise 20 bin liranın sınırına dayandı. Çeyrek altın 4 bin 956 liradan fiyatlanırken, tam altın da 19 bin 745 liradan işlem gördü.