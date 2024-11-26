Altının ateşi düştü işte son durum

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 633 dolardan civarında işlem gören ons altın yeni güne 13 dolarlık düşüşle 2620 dolardan fiyatlandı. Gram altın ise 2.915 liradan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azaldı ve 3 milyon 105 bin 100 lira oldu.

Gram altın güne 2915 liradan, çeyrek altın ise 4.765 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.915TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.765 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.561 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.991 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.017 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.620 dolar

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı: