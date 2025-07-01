Altının çok sert düşeceği tarihi açıkladı. Dünyaca ünlü banka açıkladı. Herkes kuyumcuya koşacak

ABD merkezli yatırım bankası Citi, altın piyasasıyla ilgili dikkat çekici bir rapor yayımladı. İsrail-İran savaşının sona ermesiyle altın fiyatlarında yatay bir seyir öngören banka, 2026 için çarpıcı bir düşüş tahmini yaptı.

Gram altın, savaş döneminde 4.379 TL ile rekor kırarken, ateşkes sonrası 4.200 TL seviyelerine indi. Citi, küresel ekonomik iyileşme ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin azalmasıyla altın fiyatlarının 2025 yazında 3.100-3.500 dolar bandında sabitleneceğini belirtti.

Bankanın analizine göre, altın piyasasında arz-talep dengesi bu çeyrekte zirveye ulaşacak. Ancak yatırımcı talebindeki azalma, piyasayı yılın geri kalanında zayıflatabilir. Nisan sonunda ons altının 3.500 dolar seviyesine ulaşarak bu döngünün tepe noktasını görmüş olabileceği vurgulandı.

Citi, altın fiyatlarının konsolidasyon sürecine gireceğini ve uzun vadede düşüş trendine yöneleceğini ifade etti.2026’nın ikinci yarısında ons altının 2.500-2.700 dolar aralığına gerileyebileceği öngörülüyor. Banka, altın üreticilerine mevcut fiyat seviyelerinden risklerini koruma altına almalarını önerdi.

Ayrıca, küresel merkez bankalarının altın talebinin azalması ve faiz oranlarındaki olası artışların bu düşüşü destekleyeceği belirtildi. Piyasa uzmanları, Citi’nin raporunun yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu vurguluyor.

Altın, güvenli liman olarak görülse de, ekonomik toparlanma ve jeopolitik istikrar fiyatları baskılayabilir. Yatırımcıların, portföylerini çeşitlendirmesi ve risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmesi gerektiği ifade ediliyor. Altın piyasasındaki bu öngörüler, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için kritik bir yol haritası sunuyor.