Altının gramı 3 bin 823 liradan işlem görüyor! (01.04.2025)

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 3 bin 811 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 3 bin 823 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün 3 bin 148,97 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışının 0,3 üzerinde 3 bin 134 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de Donald Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler, varlık fiyatlamalarını etkilemeye devam ediyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında olmayı sürdürürken, Trump'ın attığı ve atacağı tarife adımları küresel çapta risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Trump'ın yarın açıklayacağı karşılıklılık esaslı tarifeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, olası misilleme açıklamaları da yakından izleniyor.

Analistler, Trump'ın tarife adımlarının ticaret savaşlarını şiddetlendirebileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği endişelerinin güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini kaydederken, dünya genelinde jeopolitik gerginliklerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Bugün dünya genelinde, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon, işsizlik oranı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar 200 seviyesinin direnç, 3 bin 100 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.