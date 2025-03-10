Altının gramı yeni haftaya yükselişle başladı

Kaynak: AA
Altının gramı yeni haftaya yükselişle başladı

Altının gramı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 410 liradan yeni haftaya başladı.

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3 bin 421 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 410 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 421 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 914 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimaller varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın tamamında da toplamda 3 faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil yüzde 4,29 seviyesinde, dolar endeksi ise bir önceki kapanışın hemen üzerinde 103,9 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeler ve zayıflayan dolar endeksinin desteğiyle güvenli liman varlıklara olan talebin arttığını söyledi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Son Haberler
Türk’e karşı ırkçılık ve 66. madde
Türk’e karşı ırkçılık ve 66. madde
Sakarya'da komşusunu öldürmüştü! Baba ve oğlu adliyede
Sakarya'da komşusunu öldürmüştü! Baba ve oğlu adliyede
Dedesinden 65 sene önce aldı şimdi çoğaltarak 10 liraya satıyor!
Dedesinden 65 sene önce aldı şimdi çoğaltarak 10 liraya satıyor!
Isco için Süper Lig devi devreye giriyor: Maaşının 2 katını teklif edecekler
Isco için Süper Lig devi devreye giriyor: Maaşının 2 katını teklif edecekler
Düşünce gücüyle teknolojiyi kontrol etmek! Teknolojinin bilinçle buluşması
Düşünce gücüyle teknolojiyi kontrol etmek! Teknolojinin bilinçle buluşması