Altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin lira oldu

Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin lira oldu

Altının kilogramı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) bugün, standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin lira seviyesinde sabitlendi.

Altın piyasasında, en düşük 2 milyon 750 bin lira ve en yüksek 2 milyon 789 bin lira seviyeleri arasında dalgalanan standart altının kilogram fiyatı, günü yatay bir seyirle tamamlayarak 2 milyon 782 bin liradan kapandı. Dün de aynı seviyede kapanan altın fiyatları, piyasadaki istikrarını korudu.

KMKTP'de altın işlemlerinin hacmi 3 milyar 99 milyon 407 bin 625,54 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı 1.122,36 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 3 milyar 422 milyon 173 bin 676,33 lira düzeyine ulaştı.

Günün en aktif kurumları arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türkiye Vakıflar Bankası ön plana çıktı.

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