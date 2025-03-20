Altının kilogram fiyatı 3 milyon 730 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 715 bin lira, en yüksek 3 milyon 742 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,05 artışla 3 milyon 730 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 728 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 959 milyon 282 bin 299,19 lira, işlem miktarı ise 1.064,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 18 milyon 85 bin 290,17 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: