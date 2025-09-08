Altının kilogram fiyatı 4 milyon 849 bin liraya yükseldi!

Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 849 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 790 bin lira, en yüksek 4 milyon 849 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,9 artışla 4 milyon 849 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 760 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 659 milyon 980 bin 761,32 lira, işlem miktarı ise 1387,02 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 465 milyon 46 bin 707 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.760.000,003.600,00
En Düşük4.790.000,003.605,00
En Yüksek4.849.000,003.645,00
Kapanış4.849.000,003.640,00
Ağırlıklı Ortalama4.823.261,773.620,43
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.659.980.761,32
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.387,02
Toplam İşlem Adedi106

