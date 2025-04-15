Altının kilogram fiyatı 4 milyon sınırına dayandı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın piyasası haftaya hareketli başladı. Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 978 bin liraya yükseldi.

EN YÜKSEK 4 MİLYON LİRA SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Gün içinde altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 943 bin lira, en yüksek 4 milyon lira seviyesini gördü.

Bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini bir kez daha sarı metale çevirdi.

Önceki kapanışta 3 milyon 962 bin lira olan fiyat, bugün 3 milyon 978 bin liraya çıkarak yükseliş trendini sürdürdü. Ağırlıklı ortalama ise 3 milyon 955 bin 969 lira oldu.

Altın piyasasında işlem hacmi rekor düzeye ulaştı. Bugünkü toplam işlem hacmi 7 milyar 609 milyon 62 bin 236,32 lirayı bulurken, toplam işlem miktarı ise 1.922,34 kilogram olarak gerçekleşti. İşlem adedi ise 41 olarak kaydedildi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 7 milyar 814 milyon 129 bin 29,05 lira olarak açıklandı.

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası yer aldı.