Altının kilogram fiyatı düştü

Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı düştü

Ekonomideki dalgalanmalar sürerken altın yatırımcısını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Altının kilogram fiyatı düşerken bu düşüsün gram altına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 3 milyon 137 bin TL'ye geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 137 bin TL, en yüksek 3 milyon 147 bin TL'yi gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 3 milyon 137 bin TL oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün 3 milyon 158 bin TL'den tamamlanmıştı.

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KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 467 milyon 933 bin 234,86 lira, işlem miktarı ise 467,65 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 482 milyon 550 bin 612,52 lira düzeyine ulaştı.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, QNB Bank ve Akbank yer aldı. Bu veriler, altın piyasasındaki hareketliliği ve yatırımcıların ilgisini gösteriyor.

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