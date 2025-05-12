Altının kilogram fiyatı günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 56 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 50 bin lira, en yüksek 4 milyon 137 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,2 azalışla 4 milyon 56 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 192 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 273 milyon 211 bin 979,23 lira, işlem miktarı ise 1.305,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 455 milyon 442 bin 992,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: