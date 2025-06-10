Altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde yükseldi

Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 230 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 230 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 208 bin lira, en yüksek 4 milyon 230 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 230 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, 4 Haziran'da günü 4 milyon 220 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 876 milyon 523 bin 390,59 lira, işlem miktarı ise 919,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 897 milyon 262 bin 517,03 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.220.000,00
En Düşük4.208.000,003.337,00
En Yüksek4.230.000,003.370,00
Kapanış4.230.000,003.338,30
Ağırlıklı Ortalama4.215.525,093.355,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.876.523.390,59
Toplam İşlem Miktarı (Kg)919,38
Toplam İşlem Adedi63

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