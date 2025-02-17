Altının kilogram fiyatı kaç lira oldu?

Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı kaç lira oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 454 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 454 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 344 bin lira, en yüksek 3 milyon 460 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 454 bin lira oldu.

ff.webpStandart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 447 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 574 milyon 198 bin 859,38 lira, işlem miktarı ise 1.930,8 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 655 milyon 155 bin 392,3 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.447.000,002.972,00
En Düşük3.344.000,002.875,00
En Yüksek3.460.000,002.890,00
Kapanış3.454.000,002.875,00
Ağırlıklı Ortalama3.436.213,592.878,51
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.574.198.859,38
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.930,80
Toplam İşlem Adedi122

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