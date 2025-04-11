Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar... (11 Nisan 2025)

Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar... (11 Nisan 2025)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 989 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 3 milyon 989 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 950 bin lira, en yüksek 3 milyon 998 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,8 artışla 3 milyon 989 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 880 bin liradan tamamlamıştı.

8y.jpgKMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 304 milyon 62 bin 620,25 lira, işlem miktarı ise 1.594,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 696 milyon 417 bin 736,47 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.880.000,003.177,65
En Düşük3.950.000,003.215,00
En Yüksek3.998.000,003.263,60
Kapanış3.989.000,003.256,75
Ağırlıklı Ortalama3.976.538,573.241,51
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.304.062.620,25
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.594,51
Toplam İşlem Adedi71

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