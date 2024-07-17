Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti

Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 642 bin 100 liraya yükseldi.

Altın fiyatları gün içinde dalgalanarak en düşük 2 milyon 623 bin 890 lira ve en yüksek 2 milyon 645 bin lira seviyelerini gördü. Gün sonunda, fiyat önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 2 milyon 642 bin 100 liraya ulaştı. Bir önceki gün, altının kilogram fiyatı 2 milyon 603 bin liradan kapanmıştı.

KMKTP'de, altının toplam işlem hacmi 1 milyar 938 milyon 61 bin 608,75 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 739,72 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 1 milyar 975 milyon 320 bin 702,79 lira olarak kaydedildi.

Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler öne çıktı.

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