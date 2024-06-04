Altının kilogram fiyatı yükselişe geçti

Altının kilogramı, KMKTP'de yükselişini sürdürerek 2 milyon 430 bin liraya ulaştı. Gram altın fiyatı ise 246,87 liradan işlem gördü.

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı, önceki güne göre yüzde 0,7 artışla 2 milyon 430 bin liraya yükseldi. Bu artışla altın, son üç işlem gününde de yükseliş trendini korumuş oldu. Dün 2 milyon 412 bin 500 liradan kapanan standart altının kilogram fiyatı, gün içinde 2 milyon 423 bin 2 lira ile 2 milyon 430 bin 510 lira arasında işlem gördü.

Altına olan yoğun ilgi, işlem hacminde de kendini gösterdi. KMKTP'de altına olan talep de yüksek seviyelerde kaldı. Günlük işlem hacmi 2 milyar 305 milyon 43 bin 368,54 lira, işlem miktarı ise 952,21 kilogram olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi oldu.

Ekonomideki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri, yatırımcıları altına yöneltmeye devam ediyor. KMKTP'de altın fiyatları yükseliş trendini sürdürürken, yatırımcılar altın yatırımlarına olan ilgisini yüksek tutuyor.