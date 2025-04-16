Altının kilogram fiyatı yükseliyor ( 16 Nisan 2025)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 99 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 40 bin lira, en yüksek 4 milyon 99 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3 artışla 4 milyon 99 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 978 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 824 milyon 478 bin 884,47 lira, işlem miktarı ise 694,81 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 60 milyon 612 bin 37,93 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: