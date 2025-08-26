Altının kilogram fiyatında artış yaşandı! İşte son rakam... (26 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 475 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 452 bin lira, en yüksek 4 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 4 milyon 475 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 442 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 800 milyon 611 bin 718,12 lira, işlem miktarı ise 622,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 980 milyon 159 bin 111,63 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fours Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.442.000,003.381,60
En Düşük4.452.000,003.380,00
En Yüksek4.650.000,003.389,00
Kapanış4.475.000,003.380,50
Ağırlıklı Ortalama4.605.000,003.383,72
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.800.611.718,12
Toplam İşlem Miktarı (Kg)622,45
Toplam İşlem Adedi42

