Altının kilogram fiyatında gerileme! İşte altında ortaya çıkan son fiyat (17 Eylül 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 993 bin 999,5 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 971 bin lira, en yüksek 5 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,04 azalışla 4 milyon 993 bin 999,5 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 996 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 499 milyon 207 bin 456,10 lira, işlem miktarı ise 3 bin 538,30 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 17 milyar 631 milyon 172 bin 529,98 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.996.000,003.754,00
En Düşük4.971.000,003.635,00
En Yüksek5.015.000,003.761,40
Kapanış4.993.999,503.730,00
Ağırlıklı Ortalama4.984.132,123.717,12
Toplam İşlem Hacmi (TL)17.499.207.456,10
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.538,30
Toplam İşlem Adedi240

