Altının kilogram fiyatında rakam değişti!



Altın piyasasında en düşük 4 milyon 405 bin lira, en yüksek 4 milyon 416 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 406 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 418 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 203 milyon 706 bin 783,49 lira, işlem miktarı ise 1.182 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 243 milyon 525 bin 330,49 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.