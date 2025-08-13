Altının kilogram fiyatında yükseliş! İşte altında son rakam (13 Ağustos 2025)

Altının kilogram fiyatında yükseliş! İşte altında son rakam (13 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 413 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 417 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 401 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira, işlem miktarı ise 740,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NM Global Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.401.000,003.430,00
En Düşük4.395.000,003.332,95
En Yüksek4.417.000,003.375,55
Kapanış4.413.000,003.332,95
Ağırlıklı Ortalama4.410.139,413.361,27
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.247.696.575,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg)740,71
Toplam İşlem Adedi40

