Altının kilogram fiyatında yükseliş! İşte altında son rakam (29 Eylül 2025)

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 168 bin lira, en yüksek 5 milyon 248 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,2 artışla 5 milyon 225 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 165 bin liradan tamamlamıştı.
Altının kilogram fiyatında gerileme! İşte altında ortaya çıkan son fiyat (17 Eylül 2025)
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 114 milyon 632 bin 174,45 lira, işlem miktarı ise 797,12 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 487 milyon 821 bin 598,12 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, DenizBank , Vakıf Katılım Bankası ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|5.165.000,00
|3.875,00
|En Düşük
|5.168.000,00
|3.784,20
|En Yüksek
|5.248.999,50
|3.922,85
|Kapanış
|5.225.000,00
|3.784,20
|Ağırlıklı Ortalama
|5.235.828,11
|3.856,98
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|4.114.632.174,45
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|797,12
|Toplam İşlem Adedi
|69