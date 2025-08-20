Altının kilogram fiyatında yükseliş! Son rakam 4 milyon 414 bin 999,50 lira oldu (20 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında yükseliş! Son rakam 4 milyon 414 bin 999,50 lira oldu (20 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 414 bin 999,50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 393 bin lira, en yüksek 4 milyon 414 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 414 bin 999,50 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 406 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 857 milyon 207 bin 889,22 lira, işlem miktarı ise 1.338,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 858 milyon 174 bin 753,25 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.406.000,003.338,75
En Düşük4.393.000,003.291,00
En Yüksek4.414.999,503.350,00
Kapanış4.414.999,503.325,00
Ağırlıklı Ortalama4.398.151,253.331,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.857.207.889,22
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.338,57
Toplam İşlem Adedi69

Son Haberler
Trabzonspor ile Bastia Oulai'nin transfer ücretini farklı açıkladı!
Trabzonspor ile Bastia Oulai'nin transfer ücretini farklı açıkladı!
AKP'li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı!
AKP'li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı!
Antalyaspor'da kalıcı transfer yasağı tehlikesi
Antalyaspor'da kalıcı transfer yasağı tehlikesi
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı tutuklandı
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı tutuklandı
Belediye başkanının oğlu adliyeye sevk edildi!
Belediye başkanının oğlu adliyeye sevk edildi!