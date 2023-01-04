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Altının kilogramı 1 milyon 138 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 138 bin liraya yükseldi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:37
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Altının kilogramı 1 milyon 138 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 138 bin liraya yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 118 bin 100 lira, en yüksek 1 milyon 142 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 1 milyon 138 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 616 milyon 769 bin 197,30 lira, işlem miktarı ise 4.110,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 710 milyon 329 bin 81,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG    DOLAR/ONS
Önceki Kapanış    1.123.000,00    1.847,60
En Düşük    1.118.100,00    1.838,00
En Yüksek    1.142.000,00    1.879,70
Kapanış    1.138.000,00    1.838,00
Ağırlıklı Ortalama    1.131.180,25    1.857,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)    4.616.769.197,30    
Toplam İşlem Miktarı (Kg)    4.110,58    
Toplam İşlem Adedi    80

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