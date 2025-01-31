Altının ons fiyatı rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi planlarına ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, zayıf Dolar ve ABD'nin borçlarına yönelik endişeler altının ons fiyatını rekor seviyeye taşımaya devam etti. "Güvenli liman" varlıkları arasında yer alan altın, artan jeopolitik riskler, ekonomik durgunluk endişeleri ve dünya genelinde faiz oranlarının düşeceği yönündeki beklentilerle rekor kırmayı sürdürüyor.

ALTIN FİYATI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Bugün altının ons fiyatı 2 bin 798 Dolar’a ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 Dolar’dan başlayan altının ons fiyatı, yıl başından bu yana yaklaşık 180 Dolar değer kazanarak, Ekim 2024’teki 2 bin 790 Dolar’lık rekoru geride bıraktı.

TRUMP’IN POLİTİKALARI ALTIN FİYATINI ETKİLİYOR

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, ABD’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump ve yönetiminin politikalarının altın fiyatları üzerinde büyük etki yarattığını belirtiyor. Trump’ın son dönemde aldığı siyasi kararların, ABD’de enflasyonun ve ulusal borcun daha da artacağı endişelerine yol açtığı ifade ediliyor.

GÜMRÜK TARİFELERİ VE DOLAR ENDİŞESİ

Trump’ın planladığı gümrük tarifelerinin uzun vadede daha yüksek fiyatlara ve düşük ekonomik büyümeye neden olacağı öngörüldü. Ayrıca, zayıf Dolar ve ABD borçları ile ilgili artan endişeler, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıyan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ ÇALKANTI TALEBİ ARTIRDI

Bazı analistler, son dönemde büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen 'çalkantıların', güvenli liman olarak kabul edilen altın gibi yatırım araçlarına talebi artırdığına dikkat çekiyor.