Altının tahtı sallandı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

Kaynak: Haber Merkezi
Altının tahtı sallandı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altının tahtı bu hafta sallandı. Cumhuriyet altın, gram altın ve çeyrek altında yüzde 2'i aşan düşüşler yaşandı.

Haziran ayının son haftasında finansal piyasalarda yatırım araçlarının performansı belli oldu. Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı hisse senedi fonları olurken, altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti.

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BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,19 artışla 9.404,89 puandan tamamladı. Endeks, hafta boyunca 9.077,80 ile 9.484,00 puan aralığında hareket etti.

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ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Haftanın kaybettirenleri arasında altın öne çıktı:

  • Gram altın yüzde 2,26 düşüşle 4.199 TL'ye geriledi.

  • Çeyrek altın yüzde 2,27 azalarak 7.033 TL oldu.

  • Cumhuriyet altını ise yüzde 2,24 düşüşle 28.383 TL seviyesine indi.

DÖVİZDE YÜKSELİŞ

  • ABD Doları, hafta içinde yüzde 0,55 artarak 39,8870 TL'ye çıktı.

  • Euro, yatırımcısına yüzde 2,37 kazandırarak 46,8290 TL seviyesinden işlem gördü.

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YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI DA KAZANDIRDI

  • Yatırım fonları genel olarak yüzde 1,65 değer kazandı.

  • Emeklilik fonları, yatırımcısına yüzde 1,52 getiri sağladı.

  • Fon kategorileri içinde haftanın en çok kazandıranı ise yüzde 2,91 artışla “hisse senedi fonları” oldu.

Oluşan tabloda buu hafta en çok kazandıran yatırım aracı hisse senedi fonları, en çok kaybettiren ise altın oldu.

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